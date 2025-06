Raselu Velika nagrada Kanade

Podgorica, (MINA) – Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobjednik je Velike nagrade Kanade, desete trke ovogodišnjeg šampionata Formula 1.

Do prve pobjede ove sezone, ukupno četvrte u karijeri, došao je u vremenu sat, 31 minut, 52 sekunde i 68,8 stotinki.

Kao drugoplasirani završio je četvorostruki uzastopni svjetski prvak, Holanđanin Maks Ferstapen u Red Bulu, dok je prvi pobjednički podijum u karijeri izborio trećeplasirani Andrea Kimi Antoneli iz Mercedesa.

Trku je obilježio incident vozača Meklarena Oskara Pjastrija i Landa Norisa u finišu, u borbi za četvrto mjesto.

Noris je poslije kontakta sa timskim kolegom morao da odustane, dok je Pjastri kroz cilj prošao kao četvrti.

Peto i šesto mjesto pripalo je vozačima Ferarija Šarlu Lekleru i Luisu Hamiltonu, a u prvih deset kompletirali su Fernando Alonso (Aston Martin), Niko Hulkenberg (Zauber), Esteban Okon (Has) i Karlos Sainc (Vilijams).

Pjastri je, nakon deset trka, vodeći u plasmanu vozača sa 198 bodova.

Noris je drugi sa 176, a treći Ferstapen sa 155 bodova.

Šampionat će biti nastavljen za dvije nedjelje trkom za Veliku nagradu Austrije.

