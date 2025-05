Rajt MVP Admiralbet ABA lige

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Budućnost Volija Mekinli Rajt proglašen je za najkorisnijeg igrača regularnog dijela AdmiralBet ABA lige, objavljeno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Rajt je izabran i u idealnu petorku, u kojoj je i centar Kenan Kamenjaš.

Idealni tim čine i Brajs Džons (Igokea), Sterling Braun (Partizan) i Filip Petrušev iz Crvene zvezde.

Petrušev je u glasanju trenera osvojio ukupno 15,5 odsto glasova, ispred Kamenjaša (15,2), Rajta (11), Džonsa (10,8) i Brauna (7,9).

Kamenjaš je dobio najviše glasova navijača, slijede Rajt i plejmejker Partizana Karlik Džons.

