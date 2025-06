Rajković i Terić najbolje rezultate sezone ostvarili u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraatletičari Maja Rajković i Vlado Terić ostvarili su svoje najbolje rezultate sezone na Gran pri mitingu u Parizu.

Rajković je u bacanju koplja, u spojenim kategorijama 54/55/56, ostvarila rezultat 12 metara i 22 centimetra.

Bronzana sa Evropskog prvenstva u Bidgošću nastup je završila kao četvrtoplasirana.

Terić je u bacanju kugle, u kategoriji F40, ostvario rezultat 7,02 metra i osvojio treće mjesto.

Najbolje rezultate sezone juče su ostvarili i Miloš Spaić u bacanju kugle (11,06) i Danilo Gojković, koji je u spojenim kategorijama F33 i 34 koplje bacio 18 metara i 66 centimetara.

Crnogorske atletičare predvodio je trener Veljko Čegar, a u delegaciji je bila i proslavljena atletičarka Marijana Goranović.

“Nastup crnogorske reprezentacije u Parizu finansira se po programu POK za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

