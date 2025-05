Raičević bolji od Azerbejdžanca, svih pet crnogorskih boraca u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Nikola Raičević plasirao se u četvrtfinale juniorskog bokserskog turnira “Hajder Alijev” u Bakuu.

On je danas u kategoriji do 48 kilograma savladao domaćeg borca Ismaila Nasirzadea, jednoglasnom odlukom sudija.

Rival Raičeviću u četvrtfinalnoj borbi biće Gruzijac Emil Ismailov, koji je u osmini finala eliminisao Rusa Matveja Zaitceva.

Plasman među osam najboljih juče su izborili Strahinja Mrdak (do 50) i Matija Roganović (do 80).

Ostala dva crnogorska predstavnika, Luka Otašević do 46 i Andrija Nikitović do 52 kilograma, bili su slobodni u osmini finala.

Sa crnogorskim bokserima u Bakuu borave i trojica trenera Boško Drašković, Slavko Mrdak i Petar Marčić.

