Radoviću trofej u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobjednik je međunarodnog parastonoteniskog turnira Montenegro 2025 u Podgorici.

On je danas u finalnom meču spojenih kategorija S9-10 pobijedio Poljaka Pavela Vlodiku 3:0 (11:5, 11:9 i 11:9), od kojeg je bio bolji i u grupi.

To je Radoviću treći trofej sa podgoričkog turnira, nakon što je bio najbolji i prethodne dvije godine.

Radović je ranije danas u polufinalnom meču eliminisao Japanca Mahira Funajamu 3:2 (7:11, 11:7, 11:5, 8:11 i 11:9).

Nastup u polufinalu izborio je kao pobjednik prve grupe, nakon trijumfa protiv Njemca Mia Vagnera 3:2 i Poljaka Vlodike 3:0.

Bronzani sa Paraolimpijskih igara u Tokiju i Parizu, ove sezone je, bez izgubljenog seta, osvojio trofej u poljskom Vladislavovu.

„Zadovoljan sam što sam uspio da odbranim trofej i ponovo budem najbolji pred domaćom publikom. Hvala svima koji su došli da me podrže. Prikazao sam dobru igru, nijesu bili laki mečevi, bilo je i neizvjesnih, počev od Vagnera u grupi. Nakon pet setova slavio sam i u polufinalu. Drago mi je što sam u tim trenucima ostao miran i uspio da preokrenem meč u svoju korist“, rekao je Radović agenciji MINA.

On je kazao da je u finalu očekivao Igora Mištala, ali da je Vlodika priredio iznenađenje.

Radović je najavio da ga već od naredne sedmice očekuju dva vezana turnira u Laškom.

„Neće biti lako, prije svega zbog puno turnira koji igram u posljednje vrijeme. Svakako da ću dati svoj maksimum, nadam se da ću odigrati dobro“, rekao je Radović.

Njegov klupski i drug iz reprezentacije Luka Bakić zaustavljen je u četvrtfinalu – bolji je bio Pavel Vlodika (3:1), koji je u polufinalu eliminisao Mištala nakon pet odigranih setova.

Od ostalih crnogorskih predstavnika plasman u nokaut fazu izborio je još samo Nikola Kaluđerović, koji je zaustavljen u osmini finala od Slovaka Ričarda Cejtija 3:0.

U grupi takmičenje su završili Miloš Mudreša (10), Ambroz Nikač (S3), Đuro Krivokapić (S6), Slobodan Mihailović, Pjetro Paljušević (S7), Igor Mijović i Uroš Gugolj (S8), Milijana Ćirković (S6) i Samra Kojić (S4-5) koja je jedina ostvarila pobjedu.

Turnir će biti nastavljen sjutra mečevima u dublu i miks dublu.

Crnu Goru predstavljaće Krivokapić i Paljušević (MD14), Gugolj i Bakić (MD18) i Gugolj i Ćirković (mix XD14) i Samra Kojić, koji će igrati u dublu i mix dublu.

Radović će naredne sedmice nastupiti na čelendžeru u slovenačkom Laškom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS