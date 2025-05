Radoviću trofej u dublu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski parastonoteniser Filip Radović pobjendik je međunarodnog Elit turnira u Laškom, u konkurenciji dublova.

Radović i Hrvat Borna Zohil pobijedili su danas u finalnom meču kategorije MD 18, nakon velikog preokreta, Špance Andera Cepasa i Huana Bautistu Peresa 3:2 (4:11,5:11,11:5,11:5 i 11:9).

To je Radoviću drugo odličje na Elitu, nakon što je bio srebrni u pojedinačnoj konkurenciji.

Do trijumfa u konkurenciji dublova došli su nakon pet pobjeda i jednim porazom.

Radović i Zohil kao drugoplasirani završili su takmičenje u grupi sa dva trijumfa i porazom.

Savladali su Sing Ka Hoa i Jin Či Vonga iz Hong Konga 3:1 (14:16, 11:9, 11:9 i 11:9) i Australijance Nejtana Pelizijea i Lukasa Milsoma 3:1 (6:11, 11:8, 11:3 i 11:8), a jedini poraz doživjeli su od španskog para Cepas i Perez, kojima su se revanširali u finalu.

U nokaut fazi eliminisali su Brazilce Antunješa de Oliveiru i Huana Karlosa Maškija 3:1 (11:8, 11:5, 7:11 i 11:2) i Poljake Igora Mištala i Maksima Čudžičkog 3:1 (11:2, 3:11, 11:7 i 11:9).

Radović će turnir u Laškom završiti nastupom u miks dublu sa Mađaricom Aleksom Svitač.

