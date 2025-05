Radović vodeći na Svjetskoj rang listi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović preuzeo je prvo mjesto na rang listi Svjetske parastonoteniske federacije u kategoriji deset, objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

On je ujedno i na čelnoj poziciji ovonedjeljne rang liste u apsolutnoj konkurenciji svih kategorija.

To je njegov najbolji plasman u karijeri.

Radović je bez poraza ove godine, a trijumfovao je na turnirima u poljskom Vladislavovu, Podgorici i čelendžeru u Laškom.

Bronzani iz Tokija i Pariza je na čelu sa 7.728 bodova.

Drugo mjesto u kategoriji deset zauzima Francuz Mateo Bohas sa 7375, dok je treći Poljak Patrik Čojnovski sa 7.152 boda.

Laško će od ponedjeljka biti domaćin elit turnira, koji će okupiti gotovo sve najbolje svjetske stonotenisere u kategoriji deset.

Crnogorski stoni tenis predstavljaće Radović i Luka Bakić.

