Radović u polufinalu čelendžera u Laškom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale međunarodnog turnira u slovenačkom Laškom.

On je danas prvoj grupi kategorije deset upisao dva trijumfa i kolo prije kraja takmičenja osigurao polufinale.

Savladao je na startu Čileanca Manuela Ečavegurena, nakon velike borbe i pet odigranih setova, 3:2 (11:9, 9:11, 12:10, 6:1 i i 11:7), dok je u drugom kolu bio bolji od Japanca Mahira Funajame 3:1 (7:11; 11:6, 14:12 i 11:7).

U posljednjem kolu, sjutra u 11 sati i 20 minuta, igraće protiv Matea Skuta iz Luksemburga.

Polufinalni dueli na programu su u petak, a rival Radoviću biće drugoplasiran iz druge grupe, u kojoj su Austrijanac Kristijan Gardoš, Španac Hoze Manuel Ruzi Rejes, Gabrijel Antunjes De Oliveira iz Brazila i Njemac Mio Vagner.

Laško će biti domaćin i elit turnira, od 12. do 16. maja, a među najboljim svjetskim stonoteniserima naći će se i Radović i Luka Bakić.

