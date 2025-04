Radović sa Vlodikom i Vagnerom, rivali Bakića Kardu, Erekejev i Stošić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović na podgoričkom čelendžeru Montenegro 2025 igraće u prvoj grupi sa Pavelom Vlodikom iz Poljske i Miom Vagnerom iz Njemačke, odlučeno je danas žrijebom.

Rivali Luke Bakića u trećoj grupi biće Italijan Lorenco Kardua, Talgat Erekejev iz Kazahstana i Dario Stošić iz Srbije.

U drugoj grupi su Cetinjanin Miloš Mudreša, Poljak Igor Mištl, Japanac Mahiro Funajama i Jan Rajing iz Njemačke.

Sva tri crnogorska ptredstavnika takmičiće se u spojenim kategorijama 9-10.

Crnogorski stoni tenis na podgoričkom turniru predstavljaće ukupno 12 stonotenisera.

U kategoriji S3, Ambroz Nikač igraće u trećoj grupi

sa Kolinom Džadžom iz Irske, Silvajnom Noelom iz Francuske i Markom Grafom iz Austrije, dok će Đuro Krivokapić (kategorija S6) takmičiti u prvoj grupi sa Rumunom Bobijem Simionom i Gabrijelom Alvaresom iz Španije.

U kategoriji S7, rivali Slobodana Mihailovića biće Japanac Kacujoši Jagi i Španac Gonzalo Rodriges, dok će Pjetro Paljušević igrati protiv Irca Patrika Vaugana i Danila Domanevskog iz Rusij.

U kategoriji S8, Igor Mijović je svrstan u grupu sa Mariom Koletom iz Italije i Slovakom Ričardom Čejtijem, rivali Uroša Gugolja biće Španac Alehandro Diaz i Britanac Džozef Brajan Henri, a Nikole Kaluđerovića Belgijanac Mark Ledu i Ali Mahulbekov iz Kazahstana.

Samra Kojić (S4-5) svrstana je u grupu sa Australijankom Lizom Di Toro, Španjolkom Kristinom Rubio i Saul Ajdarhanovom iz Kazahstana, dok će Milijana Ćirković (S6) igrati sa Najlom Al Dajeni iz Iraka i Morgan Keju iz Francuske.

Turnir će početi sjutra u devet sati, a otvoriće ga Radović i Bakić duelima prvog kola.

Najavljeno je učešće 143 takmičara iz 28 država svijeta.

Organizator prestižnog turnira je Stonoteniski savez Crne Gore, uz pokroviteljstvo Paraolimpijskog komiteta.

Prva dva takmičarska dana u dvorani Verde na programu biće mečevi u pojedinačnoj konkurenciji, dok će se u nastavku turnira za medalje boriti dublovi.

Za sjutra, u 13 sati u hotelu Voko, predviđena je redovna Skupština Paraolimpijskog komiteta, kojoj će prethoditi seminar za zdravstvenu zastitu i anti doping, koji je zakazan za 11 sati.

