Radović na čelendžeru u Laškom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović učestvovaće od sjutra na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Radović će se za trofej boriti u kategoriji S10, a u Laško je otputovao u pratnji trenera reprezentacije Vladimira Marića.

Čelendžer u slovenačkoj banji okupio je 290 stonotenisera iz 38 država svijeta.

Radović je dobru uvertiru za Laško imao na podgoričkom tunriru Montenegro 2025, na kojem je treći put uzastopno osvojio trofej.

U kategoriji 10 prijavljeno je osam stonotenisera, a Radović je voljom žrijeba nosilac prve grupe, u kojoj su još Japanac Mahiro Funajama, Čileanac Manuel Ečaveguren i Mateo Skuto iz Luksemburga.

U drugoj grupi su Austrijanac Kristijan Gardoš, Španac Hoze Manuel Ruzi Rejes, Gabrijel Antunjes De Oliveira iz Brazila i Njemac Mio Vagner.

Radović će sjutra, prvog takmičarskog dana, igrati protiv Ečavegurena (9.35) i Funajame (14.05), dok će se dan kasnije sastati sa Skutom (11.20).

Polufinalni mečevi, kao i finale, na programu su 8- maja.

Laško će biti domaćin i elit turnira, od 12. do 16. maja, a među najboljim svjetskim stonoteniserima naći će se i Radović i Luka Bakić.

“Učešće crnogorskih stonotenisera u Laškom finansira se po programu POK za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

