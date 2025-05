Radović i Svitač srebrni u miks dublu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović i Mađarica Aleksa Svitač osvojili su srebrnu medalju na međunarodnom Elit turniru u Laškom, u konkurenciji mix dublova.

Oni su danas u finalnom meču kategorije XD20 poraženi od Sian Jin Sua i Ju Cu Lin iz Kineskog Tajpeha 3:2 (11:9, 6:11, 11:9, 14:16 i 11:7).

Radović i Svitač takmičenje u grupi završili su kao prvoplsirani, nakon što su slavili protiv

Brazilca Gabrijela Nunjesa de Oliveire i Nesilhan Kavaš iz Turske 3:1 (11:2, 11:8, 10:12 i 11:5) i Ting Čun Lina iz Kineskog Tajpeha i Olge Gorškaljeve iz Rusije 3:2 (11:8, 6:11, 11:6, 8:11 i 11:7).

U polufinalu eliminisali su Jin Či Vonga i Ju Jan Lam iz Hongkonga 3:0 (11:6, 11:1 i 11:7).

Radović je juče u paru sa Hrvatom Bornom Zohilom osvojio zlatnu medalju u konkurenciji dublova (kategorija MD 18), dok je u pojedinačnoj konkurenciji bio srebrni.

Uspješan nastup crnogorskog parastonog tenisa upotpunio je Luka Bakić, osvajanjem bronzanog odličja u kategoriji S10.

Crnogorske stonotenisere u Laškom predvodio je trener reprezentacije Vladimir Marić.

“Nastup crnogorske reprezentacije u Laškom finansirano je po programu POK za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS