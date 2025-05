Radović i Bakić na turniru u Laškom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijci, Filip Radović i Luka Bakić, učestvovaće od sjutra na međunarodnom stonoteniskom Elit turniru u slovenačkom Laškom, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Radović i Bakić za medalje boriće se u kategoriji S10, a u Laškom boraviće u pratnji trenera reprezentacije Vladimira Marića.

Turnir u Laškom jedan je od najjačih i okupiće 290 stonotenisera iz 43 države svijeta.

Radović brani trofej, a u Laško putuje kao vodeći na svjetskoj rang listi.

On je početkom ove sedmice osvojio čelendžer u Laškom, a ove godine je bez poraza.

Trijumfovao je i na turnirima u poljskom Vladislavovu i Podgorici.

U kategoriji S10 prijavljeno je 12 stonotenisera, među kojima je i zvanični evropski, svjetski i paraolimpijski šampion, Poljak Patrik Čojnovski.

Radović će igrati u prvoj grupi protiv Poljaka Pavela Vlodike i Čileanca Manuela Felipea Ečavegurina.

Duel sa Ečavegurinom zakazan je za sjutra u deset sati i 45 minuta, dok će se sa Vlodikom sastati u 15 sati i deset minuta.

Rivali Bakića u drugoj grupi biće Francuz Mateo Bohas i Tajpežanin Sian Jin Su.

Bakić će sjutra igrati sa Bohasom (15.10), a u utorak protiv Jin Sua (9.00).

Radović će u Laškom igrati i dubl sa Hrvatom Bornom Zohilom, a miks dubl sa Aleksom Svitač.

“Nastup crnogorske reprezentacije u Laškom finansira se po programu POK za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

