Radović i Bakić maksimalni

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović sa maksimalnim učinkom, kao prvoplasirani u grupi, plasirao se u polufinale podgoričkog čelendžera Montenegro 2025.

Maksimalan je bio i Luka Bakić, ali će za plasman u polufinale igrati sjutra (9.00) protiv Poljaka Pavela Vlodike.

Radović je u prvoj grupi spojenih kategorija 9-10 slavio protiv Njemca Mia Vagnera 3:2 i Poljaka Vlodike 3:0.

Bronzani iz Tokija i Pariza kao nosilac izborio je direktan plasman u polufinale, gdje čeka boljeg iz duela Lorenca Kordue i Mahira Funajame (11.00).

Bakić je u trećoj grupi bio bolji od Talgata Erekejeva iz Kazahstana 3:1, Kordua 3:0 i Darija Stošić iz Srbije 3:0.

Ukoliko eliminiše Vlodiku u polufinalu sastaće se Igorom Mištalom (11.00).

Ostali crnogorski predstavnici – Miloš Mudreša (10), Ambroz Nikač (S3), Đuro Krivokapić (S6), Slobodan Mihailović, Pjetro Paljušević (S7), Igor Mijović, Uroša Gugolja i Nikola Kaluđerović (S8), Milijana Ćirković (S6) i Samra Kojić (S4-5) koja je jedina ostvarila pobjedu, nastup su završili u grupi.

Organizator prestižnog turnira je Stonoteniski savez Crne Gore, uz pokroviteljstvo Paraolimpijskog komiteta.

Sjutra će borbama za medalje biti završen pojedinačni dio, dok su u petak i subotu na programu dublovi i mix dublovi.

