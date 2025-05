Prvi poraz kadeta

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Srbije 3:1, u drugom kolu UEFA Razvojnog tunira u Podgorici.

To je prvi poraz crnogorskih kadeta na turniru, nakon startnog trijumfa protiv Slovačke 3:0.

Izabranici selektora Radovana Kavaje upisali su poraz, uprkos dobrom prvom poluvremenu i nekoliko stvorenih prilika.

Crnogorska selekcija stvorila je dobre šanse preko Veska Čukića i Petra Begovića, da bi u finišu prvog dijela gosti poveli zahvaljujući Vilijamu Milvudu.

U finišu meča gosti su došli do velike prednosti, golovima Nebojša Grujić u 82. i Uroša Zdjelarića u 90. minutu.

Konačan rezultat postavio je Petar Rešetar u sudijskoj nadoknadi.

U posljednjem kolu turnira crnogorski fudbaleri će 12. maja na Trening kampu FSCG (16.00) sa Sjevernom Makedonijom.

