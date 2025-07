Podgorica, (MINA) – Muška kadetska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je od selekcije Srbije rezultatom 3:1 (22:25, 25:20, 25:23 i 25:14) , u drugom kolu B grupe U19 Balkanskog prvenstva u Banja Luci.

To je prvi poraz crnogorskih odbojkaša na šampionatu, nakon jučerašnjeg trijumfa protiv Bugarske.

U crnogorskoj selekciji poenterski lideri bilisu Vuk Stanojević sa 19 i Luka Lojić sa 16 poena.

Kod Srbije najbolji je bio Stefan Sok sa 25, dok je Stefan Popić imao 18 poena .

Balkansko prvenstvo u Banja Luci ekipa Dejana Radića nastavlja sjutra, utakmicom sa Grćkom, u 13 sati.

