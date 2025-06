Prva pobjeda odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore savladala je u Braislavi selekciju Azerbejdžana 3:1 (25:19, 16:25, 25:19 i 25:18) i upisala prvu pobjedu u Zlatnoj ligi.

Izabranice selektora Jova Cakovića pružile su najbolju partiju do sada i zasluženo slavile u Gopas Arena, na startu drugog turnira.

Do velikog trijumfa došle su nakon 105 minuta igre.

Meč je obilježila Saška Đurović sa ukupno 23 poena i titulom MVP utakmice,

U pobjedničkom timu istakla se i Nikoleta Perović sa 17, dok su Teodora Čavić i Darja Popović upisale po sedam poena.

Na drugoj strani, najefikasnija je bila Nikalina Bošnjakova sa 21 poenom.

Crnogorske odbojkašice sjutra će u 18 sati igrati protiv Slovačke.

Nakon turnira u Bratislavi, Crnu Goru očekuje treći turnir Zlatne lige, koji će se održati u Mađarskoj od 13. do 15. juna.

