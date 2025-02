Protiv Švedske bez Mihailovića, Bogavca i Simonovića

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore u nedjeljnom duelu sa Švedskom biće oslabljena neigranjem trojice igrača koji su bili u sastavu protiv Njemačke, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Crnogorskoj selekciji duelu Stokholmu biće posljednji u kvalifikacijama za Eurobasket.

Navodi se da u odnosu na meč sa Njemačkom, u sastavu neće biti Vladimira Mihailovića, Luke Bogavca i Marka Simonovića.

Za meč će konkurisati mladi košarkaš Podgorice, Balša Živanović, a očekuje se i nastup Nikole Ivanovića, koji je propustio sinoćnji meč sa Njemcima u Podgorici.

Selektor Boško Radović u ovom “prozoru” ne može da računa na Bojana Dubljevića i Čarlija Mura, a onda su meč protiv Njemačke, osim Ivanovića, propustili i Marko Todorović i Igor Drobnjak.

Uoči posljednjeg kola Crna Gora je na skoru 3-2 i pravo čudo treba da se desi pa da ostane bez Eurobasketa.

Do toga će doći u slučaju da sve selekcije u grupi budu na skoru 3-3, a da Crna Gora ima najslabiju koš-razliku.

Evropsko prvenstvo biće odigrano od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Poljskoj, Finskoj i na Kipru.

