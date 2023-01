Prošla godina izuzetno uspješna za crnogorsku košarku

Podgorica, (MINA) – Prošla godina bila je vrlo uspješna za crnogorsku košarku, ocijenjeno je na sastanku ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića, predsjednika Košarkaškog saveza (KSCG) Nikole Pekovića i novog direktora reprezentacije Dragana Vukčevića.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, na sastanku je razgovarano o budućim aktivnostima saveza i o učešću u kvalifikacionim mečevima, gdje postoji realna šansa da se ženska košarkaška reprezentacija plasira na Evropsko prvenstvo.

Navodi se da je razgovarano i o takozvanim košarkaškim prozorima, gdje je muškoj reprezentaciji potrebna još samo jedna pobjeda za plasman na Svjetsko prvenstvo.

„Zaključeno je da je prošla godina bila izuzetno uspješna, kada je u pitanju košarka, gdje su i mlađe i seniorske selekcije u obje konkurencije imale izvrsne rezultate“, navodi se u saopštenju.

Lalošević je pohvalio aktivnosti Košarkaškog saveza i istakao da će Ministarstvo nastaviti da podržava KSCG.

„Peković i Vukčević su se zahvalili na iznimno dobroj saradnji Ministarstva sporta i mladih i njihovog saveza“, kaže se u saopštenju.

