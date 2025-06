Prosinečki: Sa promijenjenim sastavom na Jermeniju

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore suprostaviće se Jermeniji u sastavu sa nekim novim i igračima koji su manje igrali do sada, kazao je selektor Robert Prosinečki.

Prijateljski duel te dvije selekcije na programu je sjutra u Nikšiću.

Prosinečki je kazao da je Jermenija, iako odavno ne igra njihov najbolji fudbaler Henrih Mhitarijan, veoma nezgodna i čvrsta ekipa koja igra u sistemu 4-1-4-1.

“Veseli me da ima debitanata, probaćemo neke nove igrače, šansu će dobiti i oni što su manje igrali do sada, tako da se nadam jednoj zanimljivoj i dobroj utakmici”, kazao je Prosinečki na konferenciji za novinare.

On je naglasio da predstojeći meč važan zbog atmosfere.

“Nadam se dobrom ishodu, kvalitetnoj utakmici i onda ćemo analizirati urađeno u junu i spremati se za deveti mjesec”, rekao je Prosinečki.

On je govoreći o mladiom fudbalerima Vasiliju Adžiću i Andriji Bulatoviću, kazao da su to supertalentovani momci koji su odveli Crnu Goru na Evropsko prvenstvo.

Ne mora da znači da će baš sjutra odigrati u punom sjaju. Svakako će i u budućnosti dobiti šansu jer imaju kvalitet i mnogo vjerujemo u njih. Mladost nam je definitivno potrebna. Trudićemo se da u nastavku ciklusa dajemo šansu mlađima. Adžić je trebao i ranije da debituje, ali nije mu se dalo zbog povreda”, rekao je Prosinečki.

Adžić je kazao da je spreman za debi u seniorskjom nacionalnom timu u svom gradu.

“Čekam puno vremena na ovaj trenutak. Spriječile su me tri povrede da debitujem ranije i pokažem svoje vrijednosti. U glavi sam se uvijek pripremao za ovaj momenat”, rekao je fudbaler Juventusa.

On je istakao da je prezadovoljan prethodnim danima u reprezentaciji.

“Fenomenalan osjećaj. Svi su nas prihvatili na sjajan način, dali nam podršku od prvog treninga, ukazali nam povjerenje, a na treningu smo pokazali da možemo da igramo i da znamo. Naravno, neću pominjati, kako sam u prošlosti gledao na Jovetića i Savića, privilegija je dijeliti svlačionicu sa njima učiti od njih u ljudskom i fudbalskom smislu, kazao je Adžić.

On je poželio sreću saigračima iz omladinske reprezentacije na Evropskom prvenstvu.

“Htio bih ovu priliku da iskoristim da poželim sreću svojoj braći na Evropskom prvenstvu, to su momci sa kojima sam proveo pet godina. Dokazali su ti momci mnogo puta da mogu da igraju bez bitnih karika tima. Uvjeren sam da će napraviti novi podvig”, rekao je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS