Prosinečki objavio spisak za duel sa Češkom

Podgorica, (MINA) – Selektor fudbalske reprezentacije Robert Prosinečki objavio je spisak igrača za predstojeći meč protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Duel sa Češkom biće odigran 6. juna u Plzenu.

Crnogorska i češka selekcija nakon dva odigrana meča imaju po šest bodova.

U grupi su još Hrvatska, Farska Ostrva i Gibraltar.

Prosinečki je pozvao 27 igraća.

Na spisku su golmani – Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Dečić Admiral bet) i Balša Popović (OFK Beograd, Srbija);

odbrambeni igrači – Stefan Savić (Trabzon, Turska), Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Risto Radunović (FCSB, Rumunija), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Tobol, Kazahstan), Andrija Vukčević (Kartagena, Španija), Nikola Šipčić (Kartagena, Španija), Slobodan Rubežić (Novi Pazar, Srbija) i Ognjen Gašević (Budućnost);

vezni igrači – Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Marko Bakić (OFI Krit, Grčka), Driton Camaj (Kečkemet, Mađarska), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija), Milan Vukotić (Partizan, Srbija), Vasilije Adžić (Juventus, Italija) i Andrija Bulatović (Budućnost);

napadači – Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Nikola Krstović (Leće, Italija), Milutin Osmajić (Preston, Engleska) i Andrija Radulović (Rapid Beč, Austrija).

Crna Gora će pripreme početi 30. maja.

CRnogorska selekcija tri dana nakon meča sa Češkom pred svojim navijačima odigraće prijateljski meč protiv Jermenije.

Najavljeno je da će spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u timu na tom meču biti dopunjen nakon odigravanja utakmice sa Česima u Plzenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS