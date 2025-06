Prosinečki: Crna Gora može iznenaditi Češku

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore ima kvalitet da iznenadi Češku, u trećem kolu kvalifikacija za Mundijal, kazao je selektor Robert Prosinečki.

Duel Crne Gore i Češke na programu je sjutra u Plzenu.

Prosinečki je kazao da su gledali njihove mečeve i da su ih dobro skautirali.

“Znamo gdje su opasni, imaju odlične napadače. Redovni su na šampionatima Evrope, kompaktna su ekipa, imaju dobre individualce kao što je Šik, ali i ostale. Igraju u najjačim ligama, od Engleske, Njemačke. Veoma dobra reprezentacija, ali daćemo sve od sebe da napravimo dobar rezultat. Dobro smo se pripremili, imali sm o više dana zajedničkog rada nego inače”, kazao je Prosinečki na konferenciji za novinare.

On nije želio da saopšti tim i rekao je da će probati da iznenadi rivala.

“Raduje me da su svi zdravi, osim Marušića koji je zbog povrede otpao u startu. Igrači su puni energije i vjerujem da mogu napraviti dobar rezultat. Imamo dobru atmosferu, to dolazi s rezultatima. Pobijedili smo Tursku na kraju Lige nacija, pa Gibraltar i Farska Ostrva u kvalifikacijama”, rekao je Prosinečki.

Hrvatski stručnjak kazao je da ga raduje što dolazi veliki broj navijača.

“Ovo je veoma bitan meč, možda najbitniji, ako bude onako kako vjerujemo može mnogo toga dobrog da se dogodi za nas. Kao što sam rekao, može dosta stvari da se desi, posebno nakon dvije pobjede u martu. Imamo šest bodova i ovaj meč jeste izuzetno bitan, iako neće biti gotovo što god da se desi”, rekao je Prosinečki.

enatori“ crnogorske reprezentacije, Stevan Jovetić i Stefan Savić, jedini su iz aktuelne generacije ,,sokola“ koji su igrali baraž mečeve sa Češkom za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012.

Tada je počelo i prokletstvo duela sa Česima, koji su slavili u svih pet međusobnih duela.

Skoro četrnaest godina nakon prvog okršaja ,,sokoli“ su uvjereni da mogu da zaustave ,,crnu beštiju“. Prihvatili bi i bod – priznao je kapiten pred sjutrašnji duel u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

– I remi bi bio odličan rezultat. Nećemo, naravno, ići na bod, već da pokušamo da odigramo kako smo se dogovorili, da pobijedimo. Ali i remi bi bio prihvatljiv – naglasio je Jovetić.

Obje selekcije imaju po šest bodova nakon dva martovska kola i duela s Gibraltarom i Farskim Ostrvima.

– Češka je odlična ekipa, uvijek je to bila. Igraju redovno na evropskim prvenstvima, fizički su jaki, imaju dosta dobrih indivudualaca. Ne bih nikoga izdvajao, ali u pitanju su odlični igrači – naveo je Jovetić.

Kapiten Stevan Jovetić istakao je da nikad više vremena nijesu imali da se pripreme na pravi način.

“Dobro smo ih iskoristili, prostudirali Čehe, i atmosfera je mnogo bolja jer je i Savić tu. Pozitivna je atmosfera i vjerujem da ćemo odigrati čvrsto, borbeno svih 90 minuta. Sigurno ćemo imati šanse”, rekao je Jovetić.

On je naglasio da ga ne opterećuje podatak da je Crna Gora izgubila svih pet mečeva od Češke.

“Ne obraćam pažnju na to. Često u tim duelima nijesmo bili ni kompletni. Moramo da budemo kompaktni, da odigramo dobru odbranu, a imamo dovoljno kvaluteta da stvorimo prilike”, rekao je Jovetić.

Duel u Plzenu počeće u 20 sati i 45 minuta.

