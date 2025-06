Prosinečki: Češka zasluženo pobijedila

Podgorica, (MINA) – Češka je u Plzenu bila bolji rival od crnogorskih fudbalera i zasluženo je pobijedila, kazao je selektor Robert Prosinečki.

Češka je u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo slavila 2:0.

On je istakao da su crnogorski fudbaleri do primljenog gola igrali dobro.

“U drugom je rival bio mnogo bolji. Ne volim da se bavim suđenjem. Nijesmo imali sreće kod gola Vukotića, možda bi u suprotonom bila druga priča. Brine što smo primili dva jeftina gola, pogotovo prvi. Nijesmo bili dovoljno koncentrisani”, kazao je Prosinečki u izjavi za TVCG.

On je naglasio da im ribal nije dozvolio da dođu do gola.

“Nekad te rival natjera da se braniš, imali smo jednu polušansu u drugom dijelu, u kojem su nas potpuno nadigrali. Pokušali smo sa Osmajićem, da njegova prodornost im napravi probleme, ali takva je bila utakmica”, kazao je selektor.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS