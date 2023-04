Promovisaće sport i olimpijske vrijednosti u okviru obrazovnog sistema

Podgorica, (MINA) – Ministarstva prosvjete i sporta i mladih, Crnogorski olimpijski komitet (COK) i kompanija One potpisali su danas Memorandum o saradnju, čiji je cilj promocija sporta i olimpijskih vrijednosti u okviru crnogorskog obrazovnog sistema.

Na toj liniji je kreiran projekat „Uči, saznaj i pokreni se“, u okviru kojeg će povodom Dana sporta kompanija One krenuti u opremanje škola širom Crne Gore opremom za fizičko vaspitanje.

Kako prenosi PR Centar, pravi poklon učenicima biće časovi fizičkog koje će im držati olimpijci.

U okviru projekta će se, u susret Olimpijskom danu koji se obilježava 23. juna, raditi i na podizanju svijesti o tome šta predstavljaju olimpijske vrijednosti, ali i o njihovom značaju za odrastanje i život van sportskih terena.

Krucijalne teme za odrastanje djece, koje se bave pitanjima kao što su vršnjačko nasilje, previsoka očekivanja u sportu i u školi, diskriminacija i tolerancija, važnost formalnog i neformalnog učenja, kao i prednosti i mane tehnologije, biće u formi video časova na raspolaganju cjelokupnom obrazovnom sistemu.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović rekao je da mu je zadovoljstvo što se, u vremenu digitalizacije i kad se često pominje vršnjačko nasilje, potpisuje memorandum kojim se promoviše sport u obrazovnom sistemu.

„Posebno mi je drago što će u vremenima kad uskoro kreću olimpijski dani posebna pažnja posvetiti sportu i sportskim aktivnostima. Znamo šta sport nosi sa sobom – samo dobro, lijepo, uspjeh, druženje, timski rad i sve ono što je potrebno crnogorskom obrazovanju, a i društvu“, naveo je Vojinović.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da očekuje da će taj projekat biti podstrek da i druge kompanije, koje ostvaruju značajne prihode i poslovne rezultate, krenu stopama kompanije One.

„Biće to jedna lijepa priča koju smo i mi u Ministarstvu sporta zamislili, a to je šansa da mlade učimo nečemu što je najljepše, a prije svega jednom fer pleju i disciplini, kao i timskom radu“, rekao je Lalošević.

Izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović smatra da je potpisivanje memoranduma veliki korak ka podršci sportu i njegovanju olimpijskih vrijednosti u Crnoj Gori.

“Ove vrijednosti nisu važne samo u sportu, već i u svakodnevnom životu, posebno u obrazovanju. Svjesni te činjenice, zajedno sa COK-om, pokrenuli smo ovu priču kako bi djeci školskog uzrasta približili olimpijske vrijednosti i podstakli ih na bavljenje sportom i aktivnostima koje će im pomoći da odrastu u zdrave i dobre ljude”, rekao je Mitrović.

Predsjednik COK-a Dušan Simonović kazao je da mu predstavlja zadovoljstvo što je Ministarstvo provjete brzo prepoznalo ideju projekta, a kompanija One ga podržala.

„Projekat je spoj obrazovanja, sporta i društvene – odgovornosti. Veoma sam srećan zbog ovog projekta. Nadam se da će će sličnih aktivnosti biti u susret Olimpijskog dana“, rekao je Simonović.

Završnica ovog projekta odnosiće se na komponentu „Pokreni se“, u okviru koje će povodom Olimpijskog dana potpisnici Memoranduma biti dio centralne manifestacije COK-a.

Time će, kako je saopšteno, sopstvenim primjerom pokazati da su, baš kao što će to jedna od video lekcija poručiti učenicima, suština olimpijskih vrijednosti pokret i zajedništvo.

