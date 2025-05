Primorje savladalo Sutjesku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Primorja 1945 savladali su večeras u Igalu ekipu Sutjeske 77:70, u prvom meču baraža za plasman u polufinale plej-ofa Prve A EKO muške crnogorske košarkaške lige.

Hecegnovski tim do pobjede vodili su Dejan Bijelić sa 17 (uz 14 skokova), Slobodan Miljanić ubacio je 16, a poen manje Ognjen Čarapić, koji je imao i 13 asistencija i 11 skokova.

Kod Nikšićana najbolji je bio Jovan Vojinović sa 15, Vebster je ubacio 14, a Filip Barović 12 poena.

Drugi meč baraža biće odigran 7. maja u Nikšiću.

Baraž se igra na dva meča, a polufinale izboriće ekipa koja u ukupnom skoru bude uspješnija.

U prvom dvomeču baraža Podgorica Bemaks dva puta savladala je Teodo i izborila polufinale, gdje je očekuju dueli protiv ekipe Budućnost Voli.

