Primorac nakon peteraca slavio u Šapcu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca pobijedili su večeras u gostima ekipu Šapca nakon boljeg izvođenja peteraca 25:24, u utakmici 19. kola regionalne Premijer lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 16:16.

Primorac je bio bliži trijumfu i u regularnom toku, vodio je 8:4, 10:6 i 11:7.

Domaćin je u trećoj četvrtini napravio preokret i poveo 13:12, a vodio je i 15:14 i 16:15.

Peterce je izborio Dušan Matković, minut i po prije kraja.

Matković je bio najzaslužniji za osvojena dva boda sa šest golova iz igre, a upisao se i dva puta sa pet metara.

