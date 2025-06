Preminuo Slaviša Đurković

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji fudbaler i trener Slaviša Đurković preminuo je danas u Nikšiću, u 57. godini.

Bio je član zlatne generacije omladinske fudbalske reprezentacije SFR Jugoslavije, koja je 1987. godine osvojila Svjetsko prvenstvo u Čileu.

Karijeru je počeo u Sutjesci za koju je debitovao sa 18 godina.

Dres tog kluba nosio je tri sezone, a odigrao je 36 utakmica i postigao tri gola.

Igrao je i u Leotaru iz Trebinja, Budućnosti iz Valjeva, ali će ga fudbalska javnost pamtiti i po tome što je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio titulu prvaka svijeta u omladinskoj konkurenciji u Čileu 1987.

Nezaboravnu generaciju “Čileanaca“ činili su Predrag Mijatović, Branko Brnović, Dragoje Leković, Ranko Zirojević, Robert Prosinečki, Zvonimir Boban…

Po završetku fudbalske karijere bavio se trenerskim poslom, a kroz njegov klub, Polet stars, prošlo je mnoštvo igrača koji su ostvarili zapažene internacionalne karijere poput Nebojše Kosovića, Milutina Osmajića, Vasilija Adžića i drugih.

Bio je Đurković i na poziciji koordinatora omladinske škole u FK Sutjeska do januara 2025. godine, kada je smijenjen.

Đurković će biti sahranjen 12. juna.

