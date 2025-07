Preminuo Feliks Baumgartner

Podgorica, (MINA) – Legenda ekstremnog sporta Feliks Baumgartner preminuo je u 56. godini, objavili su svjetski mediji.

Navodi se da je Baumgartner stradao nakon što mu je pozlilo pri skoku paraglajdingom.

On je upao u bazen u Hotelu “Porto Sant#Elpidiju”, u italijanskoj regiji Marće, a tokom pada izgubio je svijest i doživio srčani zastoj.

Pokušaji spasavanja bili su neuspješni, a preminuo je u helikopteru kojim su ga transportovali u bolnicu u Ankoni.

Baumgartner je tokom sportske karijere postavio brojne rekorde, ali je najveći slobodni pad iz stratosfere 2012. godine.

Skočio je tada sa visine od 39,45 kilometara, dostigavši brzinu od čak 1.342,8 kilometara na sat tokom slobodnog pada od četiri minuta i 22 sekunde.

Prva je osoba koja je probila brzinu zvuka (1.110 km/h) izvan prevoznog sredstva.

Tokom protekle sedmice sa porodicom je odmarao u regiji Marće.

Taj odmor podrazumijevao je najnovije letove paraglajdingom, koji je društvenim mrežama dijelio za preko 200.000 pratilaca na Instagramu.

