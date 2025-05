Porazi crnogorskih odbojkaša u Beču

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore upisala je poraze u prva dva konrolna meča u Baeču protiv Austrije.

U prvoj utakmici domaćin je slavio 3:1 (25:27, 25:17, 26:24 i 25:18), dok je u drugoj utakmici bilo 3:2.

Ekipa Ivice Jevtića odigrala je mnogo bolje drugi meč, vodila je dva puta, ali je ispustila taj brejk na razliku 3:2 (15:25, 25:22, 24:26, 25:16 i 16:14).

Selektor Jevtić pružio je šansu svim igračima u posljednjim provjerama pred start Zlatne lige.

U prvoj utakmici, u kojoj je po dogovoru selektora odigran i peti set, koji je pripao takođe Austriji (15:7), najefikasniji je bio Đorđe Jovović sa 13 poena, dva manje osvojio je Vasilije Milenković, a po devet poena imali su Matija Ćinćur i Benjamin Hadžisalihović.

U drugom meču, u kom je crnogorska reprezentacija odigrala na nivou više, bila i blizu pobjede, Vukašin Cimbaljević je bio poenterski lider sa 18 poena, a dvocifreni su bili još Vasilije Milenković sa 12 i Đorđe Jovović sa 10.

Crnogorski odbojkaši će do puta u Rumuniju trenirati u Podgorici, a u Mioveniju će igrati sa domaćinom prvog turnira CEV Zlatne lige, Rumunijom i selekcijom Letonije, 6 i 7. juna.

Podgorica će nakon ženskog turnira biti domaćin i muškog, od 13. do 15. juna, kada će crnogorski tim igrati sa Češkom i Finskom, a treći turnir u Strumici zaključiće duelima sa Izraelom i Sjevernom Makedonijom, 21. i 22. juna.

