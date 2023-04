Poraz SC Derbija u Laktašima

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Laktašima od Igokee 75:74, u utakmici posljednjeg, 26. kola, Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim je uprkos porazu, zahvaljujuči boljoj koš razlici od Igokee, takmičenje završio na osmom mjestu i prvi put u klupskoj istoriji izborio plasman u plej-of.

Domaćin je u većem dijelu meča bio u vođstvu, a u jednom trenutku imao je prednost i od 13 poena.

Finiš meča donio je bolju igru gostiju, koji su uspjeli da smanje zaostatak i izbjegnu poraz veći od pet poena.

Imali su i napad za pobjedu, koja bi ih dovela do sedmog mjesta, ali je šut za tri poena Lorena Džeksona tzavršio na obruču.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kosta Kondić sa 17 poena.

Isti učinak u ekipi iz Podgorice imao je Danilo Tasić, dok su po 12 koševa dodali Džeksom i Flečer Megi.

