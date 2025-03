Poraz SC Derbija u Dubaiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Koka kola areni od Dubaija 98:86, u 22. kolu AdmiralBet ABA lige.

SC Derbi, koji je bio daleko od iznenađenja, upisao je 15. poraz u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i sedam pobjeda.

Dubai, koji je zabilježio 17. trijumf, opravdao je ulogu favorita, u trećoj četvrtini imao je prednost od 18 (66:48), dok je razlika u posljednjem dijelu iznosila i 21 poen (92:71).

Domaći sastav do pobjede vodio je Danilo Anđušić sa 22 poena.

U ekipi SC Derbija bolji od ostalih bili su Erik Nil i Andrija Grbović sa po 15 poena, David Mirković je ubacio 14, a jedan manje Zoran Nikolić.

Poraz je pretrpio i Mornar Barsko zlato, koji je juče u Zagrebu izgubio od Cibone 82:64.

Budućnost Voli će sjutra u Hali sportova “Ranko Žeravica” igrati protiv Mege (12).

