Poraz šahista od Mađarske

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Mađarske 3:1, u osmom kolu Olimpijade za slijepe i slabovide u Vrnjačkoj Banji.

Na prvoj tabli, Predrag Nikač je bijelim figurama u ruskoj partiji pasivnom igrom remizirao sa Ištvanom Zoltanom.

Remi je zabilježio na trećoj tabli Radovan Damjanovic, koji je bijelim figurama u sicilijanskoj varijanti podijelio bodove sa Ištvanom Elom.

Blagu prednost u zavrsnici Damjanović je ispustio i ispostavilo se samo propustio priliku da ublaži poraz crnogorske selekcije.

Poraz na drugoj tabli upisao je Vjekoslav Vulević, koji je, u partiji koja odmah nakon otvaranja nije mnogo obećavala, izgubio od Silvestera Curija.

Milan Ivanović je odigrao jednu od lošijih partija u Vrnjačkoj Banji i nije mogao da izbjegne poraz od Viliča Hanea.

Poraz od Mađara, koji su na startu Olimpijade bili šestorangirana selekcija, spustili su izabranike Radenka Lacmanovica na 15. mjesto.

Čelnu pozociju i nakon osam odigranih kola ne ispušta Poljska sa 14 bodovai ima jedan više od Venecuel.

Po 11 bodova osvojili su Španija i Ukrajina.

Medalji uprkos lošim igrama nada se i prva selekcija Srbije, koja je trijunfom nad Španijom 2,5:1,5 došla na petu poziciju.

U posljednjem kolu crnogorski reprezentativci sastaju se sa ekipom Slovačke.

