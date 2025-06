Poraz šahista na Olimpijadi u Vrnjačkoj Banji

Podgorica, (MINA) – Šahovska reprezentacija Crne Gore u petom kolu Olimpijade za slijepe i slabovide u Vrnjačkoj Banji poražena je od Španije 3,5:0,5.

Maksimalan poraz crnogorske selekcije spriječio je Vjekoslav Vulević, koji je na drugoj tabli crnim figurama remizirao sa Davidom Lagom Fernandezom.

Na prvoj tabli Predragu Nikaču prednost bijelih figura nije bila dovoljna da u neizvjesnoj partiji, koju je karakterisala igra “nepredvidivih situacija”, izbjegne poraz.

Zatvorena sicilijanska varijanta, Nikaču je u početku donijela pozicionu prednost, koju nije realizovao.

Na trećoj tabli, Radovan Damjanović se protiv Roberta Klementea opredijelio za karokano varijantu i nakon uzbudljive igre u završnici propustio da preciznom igrom dođe do pola poena.

“Milan Ivanović je na posljednjoj tabli, crnim figurama u sicilijanskoj odbrani, samo na momente ličio na sebe iz prethodnih partija i ishod nepovoljan za našeg igrača bio je neizbježan”, rekao je selektor Radenko Lacmanović.

To je drugi poraz reprezentacije Crne Gore, nakon što je izgubila i od Srbije.

Upisala je i dva trijumfa nad Litvanijom i Slovenijom, kao i remi sa Bugarskom.

Crnogorski šahisti u šestom kolu igraće sjutra sa Njemačkom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS