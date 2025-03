Poraz Mornar Barskog zlata u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Zagrebu od Cibona 82:64, u utakmici 22. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim je tim porazom, 15. uzastopnom, ostao bez šansi da se bori za opstanak u ligi.

Domaćin je od starta bio u vođstvu, koje je na kraju prve četvrtine iznosila 13 poena.

Mornar je sredinom trećeg dijela meča zaostatak uspio da svede na poen (35:34), dok je na kraju posljednjeg dijela razlika iznosila sedam poena (57:50).

Uslijedila je serija 19:2 za vođstvo od 76:52 u 36. minutu.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Ivan Perasović sa 22 poena.

U barskoj ekipi najbolji je bio Noa Tomason sa 21, dok je Lovro Buljević sa 19 poena.

SC Derbi će sjutra biti gost Dubaija (17), dok će Budućnost Voli dan kasnije igrati u gostima sa Megom.

