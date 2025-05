Poraz crnogorskih odbojkašica od Španije

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je na startu CEV Zlatne lige.

Crnogorske odbojkašice u debitantskom meč poražene su u Podgorici od Španije 3:0 (25:20, 25:16 i 25:17).

Izabranice Jova Cakovića parirale su u rivalkama u podgoričkoj dvorani Verde samo na početku, kada su sa pet vezanih poena došle do prednosti od 5:2.

Sve ostalo je bilo u znaku Španije, koja je slavila nakon 73 minuta igre.

Selektor Jovo Caković kazao je da je to drugi nivo odbojke i da je Španija kvalitetnija na većini pozicija.

“Zasluženo je pobijedila. Mogli smo da igramo cijelu noć, u ovoj kompoziciji snaga mi danas nismo mogli da pobijedimo. Možda sam očekivao neki poen više, eventualno set, očekivao sam da pokažemo i malo više borbe. Nažalost, to je naše stanje i ako budemo dobri đaci, mi ćemo da učimo. Ne smatram da je ovo poraz, već lekcija, još kada smo se prijavili da igramo Zlatnu ligu bili smo svjesni da mi nismo konkurentni za dobar plasman, nego da učimo od najboljih”, kazao je Caković nakon meča.

Najefikasnija u crnogorskom timu bila je Nikoleta Perović sa 11 poena, dok su Mina Dragović i Saška Đurović osvojile po pet.

Kod Španije najviše poena osvojila je Marija Segura – 13.

Drugog dana turnira, u subotu, Španija će igrati protiv Ukrajine, koja će biti rival Crne Gore u nedjelju, 1. juna.

“Rano je pričati o Ukrajini, mi najrpije moramo da podignemo nivo svoje igre, u raznim fazama. Nećemo odustati, mi ćemo da učimo, i vidjećete za koji mjesec, kada dođe vrijeme, kako ćemo da rastemo. Ovo ne smije da nas pokoleba”, istakao je Caković.

