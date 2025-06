Poraz crnogorskih odbojkaša

Podgoriva, (MINA) – Crnogorski odbojkaši nijesu uspjeli da naprave iznenađenje na otvaranju CEV Zlatne evropske lige.

Poraženi su u Mioveniju, u prvom kolu, od domaćina uvodnog turnira u Rumuniji 3:0 (25:19, 25:16 i 25:19).

Sedmoplasirana selekcija sa posljednjeg šampionata Evrope bila je preveliki zalogaj za povredama uzdrmani podmlađeni tim, na čijoj je klupi debitovao selektor Ivica Jevtić.

Do pobjede došla je nakon 81 minuta igre.

U crnogorskoj timu najjefikasniji je bio korektor Đorđe Jovović sa osam poena, po pet su osvojili Vasilije Milenković i kapiten Luka Babić.

U redovima Rumunije najbolji je bio Danijel-Kristijan Čitigoi sa 16 poena.

Crnogorske seniore već sjutra čeka duel sa Letonijom (18.30).

Krajem naredne sedmice Crna Gora i Podgorica biće domaćini drugog turnira, na kom će crnogorski tim igrati sa Češkom i Finskom, 13, odnosno 16. juna.

Takmičenje završiće turnirom u Strumici, od 20. do 22. juna, na kom će igrati sa Sjevernom Makedonijom i Izraelom.

