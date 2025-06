Poraz crnogorskih košarkašica u Bolonji

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Bolonji od Italije 79:41 (19:11, 16:8, 26:12 i 18:10), u generalnoj provjeri pred Eurobasket.

Italija je od starta bila u prednosti, a pitanje pobjendika riješila je sredinom treće dionice kada je stekla prednost od 20 poena (47:27).

Na kraju trećeg perioda bilo je 61:31.

U crnogorskom timu Marija Leković postigla je devet, poen manje dodala je Bojana Kovačević, dok je Jelena Vučetić meč završila sa sedam koševa.

Crnogorska reprezentacija do utorka će trenirati u Baru, kada putuje za Brno, gdje će igrati grupnu fazu Evropskog prvenstva.

Eurobasket će biti odigran od 18. do 29.juna u Češkoj, Njemačkoj, Italiji i Grčkoj), a crnogorska reprezentacija grupnu fazu igraće u Brnu, gdje će joj pored domaćina Češke, rivali biti šampion Evrope Belgija i selekcija Portugala.

