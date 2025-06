Poraz crnogorskih fudbalera u Plzenu od Češke

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Plzenu od Češke 2:0, u trećem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

To je prvi poraz crnogorskih fudbalera, nakon startnih pobjeda protiv Farskih Ostrva i Gibraltara.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog nijesu blistali u Plzenu, a ubjedljivijeg poraza spasio ih je golman Igor Nikić, koji je odbranio nekoliko zicera.

Češka je povela u 23. minutu preko Adama Hložeka, a već u 25. crnogorskoj selekciji poništen gol Milana Vukotića jer je u ofsajdu bio asistent Stevan Jovetić.

Sve dileme riješio je Patrik Šik sredinom drugog poluvremena za 2:0.

Crna Gora je nakon tog pogotka praktično nestala sa terena, a jedinu pravu šansu je imala u 87. minutu kada je pokušaj Nikole Krstovića sa gol linije odbranio bek domaćina Jaroslav Zeleni.

Češka je slavila šesti put u isto toliko mečeva protiv Crne Gore, uz gol razliku 15:1.

Crna Gora 5. septembra dočekuje Češku, tri dana kasnije gostuje Hrvatskoj koja je večeras kao gost slavila protiv Gibraltara 7:0.

Crnogorski fudbaleri u ponedjeljak odigraće priojateljski meč sa Jermenijom.

