Poraz Budućnosti u Jermeniji

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su danas u Abovjanu od jermenske Noe 1:0, u prvom meču prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion Jermenije slavio je golom Olanda Omara u 68. minutu.

Marokanac je šutirao sa dvadesetak minuta, a lopta je prošla ispod ruku golmana Milana Mijatovića i završila u golu.

Revanš je na programu narednog utorka u Podgorici.

Budućnost će, ukoliko eliminiše Nou, u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv mađarskog Ferencvaroša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS