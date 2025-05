Poraz Budućnost Volija u Dubaiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su danas od Dubaija 79:75, u utakmici 28. kola Admiralbet ABA lige.

Meč nije imao rezultatski značaj, jer su obje ekipe ranije osigurale plasman i pozicije uoči plej-ofa.

Budućnost je bila ravnopravna i imala svoje šanse u Dubaiju, pogotovo u haotičnoj završnici, ali je ishitrenim odlukama u napadu morala da se pomiri sa četvrtim porazom u sezoni.

Posljednju šansu da izbjegne poraz imala je pet sekundi prije kraja kada je Rašid Sulajmon iz tranzicije promašio šut kod rezultata 78:75.

Sulajmon je još dva puta u finišu slabije reagovao.

Posljendji meč u ligaškom dijelu ostače u lošem sjećanju i zbog povrede Mekinlija Rajta, koji je nezgodno doskočio u finišu prvog poluvremena.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Davis Bertans sa 23 poena.

U ekipi iz Podgorice po 15 poena ubacili su Flešer Megi i Sulajmon.

Budućnost se okreće plej-ofu, a prva utakmica četvrtfinalne serije protiv Mege je u subotu u Podgorici.

Mornar je juče poražen u Baru od Igokee 114:79, dok će SC Derbi u ponedjeljak ugostiti čačanski Borac (18).

