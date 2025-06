Poraz Budućnost Volija u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 83:67, u trećoj utakmici finala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Beogradski tim poveo je 2:1 u seriji i došao na korak od titule.

Partizan je odlučujuću prednost stekao početkom posljednje četvrtine, nakon što je serijom od 8:0 poveo 75:59 u 34. minutu.

Budućnost je do finiša trećeg dijela bila u igri, kada je posljednji put i zaprijetila i zaostatak svela na četiri poena.

Partizan je u posljednjoj četvrtini podigao nivo odbrane i zatvorio reket, stao je i šut za tri poena podgoričkom sastavu, pa je pobjednik odlučen mnogo prije kraja meča.

Beogradski tim do pobjede vodili su Karlik Džons i Gabrijel Lundberg sa po 14, dok je poen manje ubacio Sterling Braun.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Rašid Sulajmon sa 20 poena.

Partizan će biti domaćin i četvrtog meča, u četvrtak, dok će eventualna majstorica biti odigrana u subotu u Podgorici.

Novi šampiona ABA lige biće ekipa koja prva ostvari tri pobjede.

