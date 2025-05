Poraz Budućnost Volija, Crvena zvezda izborila majstoricu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 100:81, u drugom meču polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Crvena zvezda je tim trijumfom izjednačila rezultat u seriji i izborila majstoricu.

Podgorički tim prvi duel u dvorani Morača dobio je 104:70.

Budućnost nije ponovila gotovo ništa iz podgoričkog duela, dozvolila je domaćinu da tokom svih 40 minuta dominira i praktično od sredine druge četvrtine riješi pitanje pobjednika.

Crvene zvezda je u tom periodu imala i do 17 poena prednosti, kasnije je razlika išla i preko 20 poena.

Budućnost je samo na momente, mini serijama, pokušala da poremeti ritam domaćina i smanji razliku.

U podgoričkom timu najbolji je bio Džuvan Morgan sa 18, Mekinli Rajt je ubacio 13, a poen manje Nikola Tanasković.

U domaćem sastavu najefikasniji je bio Filip Petrušev sa 20 poena.

Odlučujući treći poen biće odigran 1. juna u Podgorici.

