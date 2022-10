Popović: Budućnost Bemaks iz duela sa Đerom može samo da dobije

Podgorica, (MINA) – Đer je izuzetan tim i favorit je protiv Budućnost Bemaksa, kazala je trener Bojana Popović, navodeći da podgoričke rukometašice u tom duelu nemaju šta da izgube, a mogu mnogo da dobiju.

Budućnost Bemaks i Đer odigraće sjutra u Audi areni utakmicu šestog kola Lige šampiona.

Rival Budućnosti je petostruki šampion Evrope, koji je u prvih pet kola upisao četiri trijumfa i sa osam bodova lider je B grupe.

Izabranice Bojane Popović u dosadašnjem dijelu takmičenja imaju po dva trijumfa i poraza i remi.

Popović je kazala da je mađarski predstavnik tim sa najviše internacionalki, koji u svaku sezonu ulazi sa najvišim ambicijama.

„I ove sezone cilj im je titula prvaka Evrope, nakon što im to dvije godine nije uspjelo. Dodatko su se pojačali, na svakoj poziciji imaju po dvije vrhunske igračice. Ove sezone su u prvom poluvremenu sa svima igrale u egalu, a u nastavku pojačavale i završavale onako kako žele“, rekla je Popović na brifingu uoči puta za Mađarsku.

Komentarišući igru rivala nekada najbolja rukometašica svijeta, kazala je da je Đer u porazu od Meca, pored izuzetnog kvaliteta, pokazao da ima i slabosti.

„Protiv njih, koliko god da su jake, ne smije se igrati bojažljivo, već se mora odgovoriti hrabro. Ne smijemo dati na sebe, jer u suprotinom one to iskoriste i pregaze rivala. Poenta je da se odigra najbolje što se može, bez opterećenja, Đer je favorit, a mi iz tog meča možemo samo da budemo u plusu“, rekla je Popović.

Ona očekuje da će Budućnost, sa iskustvom igranja protiv Meca, Esbjerga i Rapida ove sezone u Đeru odigrati sa više samopouzdanja i energije i smanjiti broj tehničkih grešaka.

Predstojeći duel biće 26. međusobni okršaj najuspješnijeg crnogorskog i mađarskog kluba u evropskim takmičenjima.

Đer je upisao 18 pobjeda, četiri su završena remijem, dok je Budućnost slavila u tri duela.

Crnogorski šampion izašao je kao pobjednik u dva od tri dosadašnja finala – 2006. nakon remija u Podgorici, trijumf u Đeru donio je trofej Kupa pobjednika kupova, dok je 13. maja 2012. godine u Glavni grad stigao trofej Lige šampiona nakon što su tada izabranice Dragana Adžića nadoknadile minus od dva gola iz prvog meča.

Đer je slavio u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je uspješniji i u polufinalnim duelima na završnim turnirima u Budimpešti 2016. i 2017. godine.

Prije četiri sezone Đer je bio uspješniji u dvomeču četvrtfinala Lige šampiona i slavio u oba duela 26:20 u Podgorici i 30:28 pred svojim navijačima.

Dobio je i posljednja dva međusobna duela – u četvrtfinalu Lige šampiona, u aprilu prošle godine, 30:19 u Podgorici i 24:21 u Đeru.

Subotnji duel u Đeru počeće u 18 sati.

