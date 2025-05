Ponovo odgođen početak SP u jedrenju

Podgorica, (MINA) – Magla i slabija vidljivost onemogućili su jedrilčare da četvrtog takmičarskog dana konačno počnu takmičenje na Svjetskom prvenstvu u jedrenju, u klasi ilka 7, saopšteno je iz Jedriličarskog saveza.

Prethodna tri dana zbog nedostatka vjetra nije vožena nijedna regata.

Cnogorsko jedrenje u kineskom gradu Ćingdao predstavljaju Milivoj Dukić i Ilija Marković, sa selektorom Ilkoom Klakorom.

Ostala su još dva dana do kraja Svetskog prvenstva, koje je okupilo 138 jedriličara.

