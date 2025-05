Polovičan učinak Radovića, Bakić startovao porazom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Filip Radović ostvario je polovičan učinak, dok je Luka Bakić upisao poraz prvog takmičarskog dana međunarodnog stonoteniskog Elit turnira u slovenačkom Laškom.

Radović je na startu takmičenja u kategoriji deset poražen od Čileanca Manuela Felipea Ečavegurina

3:0 (11:9, 11:5 i 12:10).

U drugom kolu prve grupe slavio je protiv Poljaka Pavela Vlodike 3:0 (11:9, 11:7 i 11:3).

Konačan plasman u grupi dva biće poznat nakon sjutrašnjeg duela Ečavegurina i Vlodike.

Bakić je, uprkos dobroj igri, poražen od Francuza Matea Bohasa nakon pet odigranih setova 3:2 (11:9, 6:11, 1:11, 11:5 i 11:6).

Sjutra u devet sati očekuje duel sa Tajpežaninom Sian Jin Suom.

