POK – Trodnevni seminar za golbal sudije

Podgorica, (MINA) – Tehnički delegat i koordinator za golbal sudije Međunarodne asocijacije sporta osoba sa smetnjama vida (IBSA), Bulent Kimjon, održaće trodnevnu obuku za gol sudije i zapisničare koji će učestvati na Evropskom prvenstvu u Podgorici, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Evropsko prvenstvo A divizije u golbalu na programu je od 6. do 17. decembra.

“Obuka će trajati tri dana, a posljednjeg dana će nove sudije imati priliku da praktično pokažu stečeno znanje. Kandidati za sudije su volonteri angažovani od Nevladine organizacije ADP Zid i nikšićkog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS