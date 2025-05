Podgorica slavila u Rožajama, Iskra prekinula seriju Koma

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Podgorice i Iskre iz Danilovgrada ostvarili su pobjede u 32. kolu Druge crnogorske lige.

Podgorica je danas u Rožajama, u derbiju začelja, savladala Ibar 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Kristijan Radunović u 49. minutu.

Ibar je od 41. minuta igrao sa igračem manje, nakon isključenja Harisa Terzića.

Podgorica je prekinula seriju od devet mečeva za pobjede i preskočila današnjeg rivala na tabeli.

Iskra je u Nikšiću savladala Kom 3:1 i prekinula seriju od četiri vezana trjumfa ekipe sa Zlatice.

Ekipa iz Danilovgrada slavila je golom Filipa Perovića u 6, autogolom Lazara Baltića u 44. i Takato Sakaija u 81. minutu.

Jedini pogodak za Kom u 90. minutu postigao je Luka Mihaljević.

Mladost je juče na DG areni pobijedila Igalo 2:0 i osigurala prvo mjesto i povratak u Prvu ligu.

Slavio je i Lovćen protiv Rudara 2:0.

Slobodan je bio Grbalj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS