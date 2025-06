Podgorica domaćin turnira CEV Zlatne lige odbojkaša

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od petka do nedjelje biti domaćin drugog turnira CEV Zlatne evropske lige odbojkaša, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Rivali crnogorskim odbojkašima biće redovni učesnici velikih takmičenja, uključujući i predstojeće Svjetsko prvenstvo, selekcije Češke i Finske.

Crnogorska selekicija igraće za prvu pobjedu, nakon poraza od Rumunije 3:0 i Letonije 3:2, na uvodnom turniru u rumunskom Mioveniju.

Meč sa Češkom na programu je sjutra u 19 sati, a u nedjelju u istom terminu crnogorski odbojkaši sastaće se sa Češkom.

Finci su lideri na jedinstvenoj tabeli, nakon maksimalnih pobjeda nad Slovačkom i Sjevernom Makedonijom, dok su Česi odigrali po četiri seta u pobjedi nad Hrvatskom i porazu od Izraela.

U odnosu na prvi turnir, za utakmice u dvorani Verde neće konkurisati srednji bloker Luka Babić, koji se povrijedio u Rumuniji.

Priliku da debituje u Zlatnoj ligi imaće tehničar Budućnosti Danilo Dubak.

Na spisku za utakmice u Podgorici su: tehničari Rastko Milenković, Marko Joksimović i Danilo Dubak, primači servisa Nemanja Peruničić, Vasilije Milenković, Benjamin Hadžisalihović i Milan Rovčanin, korektori Đorđe Jovović i Luka Lojić, srednji blokeri Nikola Đurović, Matija Ćinćur i Dalibor Lečić, te libera Andrija Joksimović i Stefan Radević.

Nakon dva kola vodeće četiri selekcije imaju po dvije pobjede, a uz Finsku to su Rumunija, Grčka i Izrael.

