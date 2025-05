Podgorica domaćin seniorskog prvenstva Evrope

Podgorica, (MINA) – Podgorica će 2028. godine biti domaćin seniorskog prvenstva Evrope u karateu i parakarateu, odlučeno je danas na Kongresu Evropske karate federacije u Jerevanu.

Biće to povratak najboljih seniora Evrope u Podgoricu nakon 39 godina.

Karate savez na Kongresu u Jerevanu predstavljao je predsjednik Predrag Perković.

Jerevan će od sjutra do 11. maja biti domaćin seniorskog šampionata Evrope.

