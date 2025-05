Pobjede Mrdaka i Roganovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Strahinja Mrdak i Matija Roganović plasirali su se u četvrtfinale juniorskog turnira “Hajder Alijev” u Bakuu.

Mrdak je u osmini finala, u kategoriji do 50 kilograma, savladao Gruzijca Dimitri Beraja.

Roganović je plasman među osam najboljih u kategoriji do 80 kilograma izborio pobjedom protiv Kazahstanca Adila Medelkahana.

Rival Mrdaku u četvrtfinalu biće bolji iz borbe između Uzbekistanca Zhavokhira Govmidinova i domaćeg borca Ramiza Aghadadašova, dok će Roganoviću prepreka na putu do polufinala biti uspješniji iz duela između Azerbejdžanca Elvina Ahmadlija i Nihata Pehlevana iz Turske.

Od crnogorskih boksera sjutra će na ring u Bakuu samo Nikola Raičević, koji će se u kategoriji do 48 kilograma boriti protiv Azerbejdžanca Ismaila Nasirzadea.

Sa crnogorskim bokserima u Bakuu su i trojica trenera Boško Drašković, Slavko Mrdak i Petar Marčić.

