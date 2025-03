Pobjede Milovića, Pušare i Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti su, uprkos dobroj igri, rezultatski loše okončali peto kolo Svjetskog omladinskog prvenstva u Petrovcu.

Pobjede su ostvarila svega tri crnogorska predstavnika Ilija Milović, Mihailo Pušara i Luka Jovanović.

Sva trojica vodili su crne figure.

Milović je savladao predstavnika Tunisa, Ben Ajed Iskandara, dok su Pušara i Jovanović slavili u crnogorskim derbijima protiv Vasilija Radulovića, odnosno Đorđa Žižića.

Remije u današnjem kolu upisali su Andrej Račić, Andrej Pepđonović i David Pavlović.

Nakon pet odigranih kola po dva poena na svom kontu imaju Milović, kao i Peko Đurović, Đorđe Anđelić i Dimitrije Vujović, koji su pretrpjeli poraze u današnjem kolu.

Crnogorske šahistkinje će brzo zaboraviti peto kolo obzirom da su u njemu pretrpjele poraze – Ines Đenđinović nije uspjela da izdrži pritisak Lade Želbove iz Češke, dok su Katarina Đukić i Mateja Popović poražene od predstavnica Albanije, Šuće Klean, odnosno Azerbejdžana Lale Huseinove.

Najmlađa predstavnica Sofija Milović poražena je u duelu sa Sarom Belent iz Hrvatske.

Nakon pet odigranih kola na čelu tabele u muškoj konkurenciji se nalaze četiri igrača sa 4,5 poena u kojoj su Jihan Meng iz Kine i velemajstorski tri Pranav Vankateneš iz Indije, Emin Ohanjan iz Jermenije i Jahli Sokolovski iz Izraela.

U konkurenciji dama identičan skor imaju Kesarija Mgeladze iz Gruzije, Ajan Alahverdijeva iz Azerbejdžana i Umida Omonova iz Uzbekistana.

Do kraja šampionata ostalo je odigravanje još šest kola – naredno, sedmo na programu je sjutra u 15 sati.

